Fudbaleri Larna, šampiona Severne Irske, napravili su ogroman korak ka drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i zakazanom dvomeču sa Crvenom zvezdom, pošto su kao gosti savladali Tre Fjori u San Marinu rezultatom 1:0 (1:0)

Iako minimalan, trijumf gostiju na stadionu "Olimpiko di Seravalje" mogao je biti i ubedljiviji, ali će tim Garija Heverona svakako biti apsolutni favorit pred revanš na svom terenu.

Larn je od samog starta pokazao da je kvalitetnija ekipa. Terensku inicijativu krunisali su u idealnom trenutku – u 45. minutu. Nakon dubokog centaršuta Kosgrova, Mekleland je glavom vratio loptu u "srce" šesnaesterca, gde se najbolje snašao Mati Lasti i sa pet metara je sproveo u mrežu za 0:1.

U drugom poluvremenu viđena je slična slika. Larn je kontrolisao ritam, a u 77. minutu činilo se da je pitanje prolaznika rešeno. Ponovo je Mati Lasti zatresao mrežu nakon asistencije Džoša Ukeka, ali je usledila intervencija iz VAR sobe.

Sudija Artem Gasparjan je nakon pregleda snimka poništio pogodak, procenivši da je Ukek napravio faul nad defanzivcem domaćih Sirijem u začetku akcije. To je ostavilo kakvu-takvu nadu amaterima iz San Marina, koji su u nastavku pokušavali da zaprete, ali bez ozbiljnijeg učinka po golmana Fergusona.

Crvena zvezda je na žrebu saznala da će igrati protiv boljeg iz ovog duela, a nakon prvih 90 minuta, sve ukazuje na to da će ekspedicija sa Marakane putovati u Severnu Irsku. Larn je pokazao da je fizički dominantna ekipa, koja se oslanja na prekide i čvrst blok, ali tehnički limitirana u odnosu na nivo koji zahteva grupna faza elitnog takmičenja.

Revanš meč igra se za sedam dana u Severnoj Irskoj, nakon čega će i zvanično biti potvrđen prvi rival crveno-belih na putu ka Ligi šampiona.