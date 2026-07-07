Nekadašnji napadač Crvene zvezde Dejan Vidić novo je pojačanje kazahstanskog Irtiša iz Pavlodara.

Vidić stiže iz redova dobojske Sloge, u kojoj je proveo tri sezone, a prethodna je uspešno završena jer je izboren opstanak u Premijer ligi BiH.

Tako naredne sezone neće sarađivati sa Pericom Ognjenovićem, nekadašnjim igračem Real Madrda, Crvene zvezde i naše reprezentacije, koji je nedavno postao novi trener kluba.

Ovo će biti prvi pravi inostrani angažman za 32-godišnjeg Vidića, koji se svojevremeno našao u centru pažnje javnosti kada je Crvena zvezda odlučila da ga dovede iz Zlatibora 2019. godine.

Irtiš je inače bio rival Crvene zvezde u istorijskim kvalifikacijama za Ligu Evrope 2017. godine kada su ih crveno-beli izbacili u drugom kolu. Tada je Zvezda prekinula niz godina bez Evrope, a od toga je svake godina bila deo nekog evropskog takmičenja.