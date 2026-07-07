Vest o interesovanju Makabija iz Haife za Omrija Glazera danas je potvrdio i ugledni “Sport 5”, međutim izraelski medij otkriva da se klub iz Haife nada angažmanu Glazera bez obeštećenja, dok na "Marakani" čekaju najmanje 1.500.000 evra.

Pomenuti izvor ističe da se Makabi Haifa se nalazi pred ključnim danima kada je u pitanju pozicija golmana s obzirom na to da su u toku pregovori između zelenih i Omri Glazera, koji bi mogao da se vrati na Karmel.

“Sport 5” ističe da Glazer radi na tome da dobije raskid ugovora sa Crvena zvezda, pošto su njegovi uslovi sa Makabijem načelno dogovoreni i to je trenutno jedina prepreka za zvanično potpisivanje ugovora.

Navodono, Omrijev dolazak zavisi od prodaje Georgija Jermakova, a Makabi od Metalist Harkova traži da poboljša ponudu, koja trenutno iznosi manje od tri miliona evra.