Nakon što su prošli rad pod palicom Dejana Stankovića vreme je da pokažu šta znaju u senioerskoj konkurenciji. Dvojac od kog se na "Marakani" dosta očekuje ide na pozajmicu u Grafičar, a to su Balša Papović i Strahinja Baucal, piše "Meridiansport".

Dvojac je prošle sezone bio standardan u timu Nenada Milijaša, a sada se očekuje da kroz rad sa Milanom Stegnjajićem dovoljno napreduju kako bi dobili novu šansu u prvom timu Zvezde.

Podsetimo, tamo ih već čeka supertalentovani Ognjen Matanović, momak rođen 2010. godine koji predstavlja budućnost, ne samo Zvezde, već i srpskog fudbala.