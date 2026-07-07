Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović pre dolaska na "Marakanu" bio je blizu prelaska u Rapid iz Beča.

Ipak, taj posao je probao, a u Rapidu znaju i razlog.

- Problem je bio što se saznalo da se bavimo tom temom - počeo je Markus Kacer razgovor u emisiji "Talk und Tore".

- Mislim da je on srećan i to je dobro. Sada nam više nije potreban - zaključio je Kacer.

Podsetimo, Marko Arnautović je prošle sezone stigao u Zvezdu kao slobodan igrač, potpisao je ugovor na dve godine, a videćemo da li će mu naredne sezona biti i poslednja u karijeri. Od reprezentacije se nedavno oprostio na Mundijalu.