Svega nekoliko minuta je bilo dovoljno Mateju Striki da u smiraj prošle sezone na debiju za prvi tim Crvene zvezde upiše asistenciju.

Fantastično je levi bek iz Banjaluke proigrao Bruna Duartea protiv OFK Beograda i najavio da bi tokom leta definitivno mogao da se izbori za status prvotimca.

Prema saznanjima Meridian sporta – Strika je zadovoljio apetite Dejana Stankovića i biće prva alternativa Nairu Tiknizjanu na mestu levog beka, odlučeno je na "Marakani".

Dobro se pokazao na pripremama i definitivno uverio stručni štab da je spreman za seniorske izazove. Otprilike se to naziralo i minulog proleća kada je igrao za prvi tim Grafičara, ali izuzetno dobar rad na pripremama ga je dodatno približio prvom timu.

To znači da će Strika biti zamena za povređenog Adema Avdića za koga se na "Marakani" nadaju da bi trebalo da bude spreman za prolećni deo sezone.

Strika je kadetski reprezentativac Srbije do 17 godina, i prototip je modernog beka. Ofanzivan je, pa to znači da baš kao i Tiknizjan i Avdić može da igra bočnog fudbalera i u formaciji sa trojicom štopera.