Iako se činilo da će nekada prvi golman Crvene zvezde Omri Glazer otići iz Beograda bez obeštećenja kao slobodan igrač, to neće biti slučaj.

Iskoristili su crveno-beli opciju da produže Izraelca na još godinu dana, a sada su pred prodajom u Makabi iz Haife, piše "Meridiansport".

Isti izvor navodi da će transfer iznositi 1.500.000 evra, a Glazer će ponovo biti kod trenera koji ga je i doveo u Zvezdu - Baraka Bahara.

Odličan potez crveno-belih, koji su odlučili da na ovaj način dođu do zarade, umesto da puste reprezentativca Izraela da ode bez obeštećenja.