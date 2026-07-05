Košarkaški klub Partizan još uvek zvanično nije predstavio pojačanja za narednu sezonu, ali sudeći prema rečima predsednika Ostoje Mijailovića – razloga za brigu nema.

S druge strane, Humsku je napustio sijaset igrača koji su predstavljali okosnicu tima prethodnih sezona.

- Na tome radimo svakodnevno, ali za razliku od nekih drugih, više volimo da radimo nego da pričamo. Već imamo potpisane igrače, imamo nekoliko ugovora koji još nisu zvanično objavljeni i radimo na još nekoliko veoma važnih pozicija. Siguran sam da ćemo imati izuzetno konkurentan tim, rekao je Mijailović za Mozzart sport i dodao da će budžet biti povećan:

– Budžet za igrački kadar biće nešto veći nego prošle godine, iako je prošlogodišnji bio najveći u istoriji kluba kada govorimo o apsolutnim brojevima. Moramo ovde biti pošteni pa reći i da je stanje na tržištu takvo da je novac u velikoj meri izgubio vrednost, ali moramo to da prihvatimo i da se borimo u datim okolnostima. Evroligaško tržište danas je postalo veoma specifično. Pojedini klubovi praktično unapred rezervišu igrače i nude ugovore godinu ili dve pre isteka postojećih. Nisam siguran da je to dugoročno zdrav model. Mi želimo da gradimo tim planski.

Ali, ima i loše vesti.

– Moram da kažem i nešto što nije prijatno. Mesecima smo bili izloženi organizovanoj kampanji u kojoj su meta bili igrači, stručni štab, sportski direktor, uprava, sponzori i ja kao predsednik kluba. Takve stvari ostavljaju posledice. Kada potencijalni igrač ili veliki međunarodni sponzor svakodnevno čita da je u Partizanu haos, da niko nije dobar i da ništa ne valja, to utiče na njihove odluke. I zato svi moramo da budemo svesni da svaka izgovorena ili napisana neistina ima svoju cenu. Tu cenu ne plaća predsednik. Plaća je Partizan – zaključio je Mijailović.