Četvrta nositeljka tako je stigla do drugog četvrtfinala na Vimbldonu i drugog Grend slem četvrtfinala ove sezone, a ujedno je kompletirala zanimljivu seriju protiv 18-godišnje Amerikanke srpskog porekla.

Pegula je Jovićevu u 2026. godini sada pobedila na sve tri podloge - na betonu u Dubaiju, zelenoj šljaci u Čarlstonu i travi Vimbldona.

Iva je, ipak, odlično otvorila meč i uspela da osvoji prvi set. Čak četiri puta je oduzela servis Peguli, iako je u prethodna dva međusobna duela ukupno napravila samo tri brejka.

Pegula je imala velikih problema sa servisom, osvojila samo šest od 17 poena posle prvog servisa i prvi put na ovogodišnjem Vimbldonu izgubila set.

Iva Jović izgubila od Džesike Pegule

Od drugog seta, međutim, potpuno druga slika.

Amerikanka je podigla procenat osvojenih poena na prvi servis na više od 80 odsto, pronašla ritam i sve manje pokazivala frustraciju. Uz dva brejka stigla je do 6:3 i uvela meč u odlučujući set.

Pegula je momentum prenela i u treći set, brzo povela 3:0, a posebno važan bio je gem na servis Ive Jović u kom je gubila 0:40, pa osvojila pet poena zaredom i napravila brejk.

Jović je uspela da smanji na 3:1, ali je Pegula potom vezala još tri gema i završila posao.

U četvrtfinalu će igrati protiv bolje iz duela Koko Gof i Belinde Benčić. 