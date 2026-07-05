Četvrta nositeljka tako je stigla do drugog četvrtfinala na Vimbldonu i drugog Grend slem četvrtfinala ove sezone, a ujedno je kompletirala zanimljivu seriju protiv 18-godišnje Amerikanke srpskog porekla.

Pegula je Jovićevu u 2026. godini sada pobedila na sve tri podloge - na betonu u Dubaiju, zelenoj šljaci u Čarlstonu i travi Vimbldona.

Iva je, ipak, odlično otvorila meč i uspela da osvoji prvi set. Čak četiri puta je oduzela servis Peguli, iako je u prethodna dva međusobna duela ukupno napravila samo tri brejka.

Pegula je imala velikih problema sa servisom, osvojila samo šest od 17 poena posle prvog servisa i prvi put na ovogodišnjem Vimbldonu izgubila set.

Od drugog seta, međutim, potpuno druga slika.

Amerikanka je podigla procenat osvojenih poena na prvi servis na više od 80 odsto, pronašla ritam i sve manje pokazivala frustraciju. Uz dva brejka stigla je do 6:3 i uvela meč u odlučujući set.

Pegula je momentum prenela i u treći set, brzo povela 3:0, a posebno važan bio je gem na servis Ive Jović u kom je gubila 0:40, pa osvojila pet poena zaredom i napravila brejk.

Jović je uspela da smanji na 3:1, ali je Pegula potom vezala još tri gema i završila posao.

U četvrtfinalu će igrati protiv bolje iz duela Koko Gof i Belinde Benčić.