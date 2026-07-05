Doskorašnji košarkaš Partizana Isak Bonda nalazi se na raskršću, nakon što je odlučio da napusti Humsku i plati klauzulu iz ugovora od čak 700.000 evra za svoju slobodu.

U trci za njegov potpis je, barem prema dostupnim informacijama, najveći krem evropske košarke. A, ističu se Real Madrid i Panatinaikos koji su spremni bogato da plate. Inicijalna informacija bila je da provereni nemački internacionalac ide u “kraljevski klub”, pošto mu je spremio 7,5 miliona evra za trogodišnji ugovor.

Nedugo zatim pojavila se vest da ga u svojim redovima želi i Željko Obradović, novi trener Panatinaikosa, i da su zeleni spremni da se finansijski isprse. U međuvremenu su se stvari konkretizovale i prema glasinama iz Grčke Isaku Bongi je ponuđeno 6,5 miliona evropskih novčanica. Rasplet se uskoro očekuje…