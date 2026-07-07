Panatinaikos se sprema za narednu sezonu uveliko. Nakon povratka Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa, zeleni su se odlučili da dobar deo ljudi koji su bili u atinskom klubu u eri najslavnijih dana, vrate.

Nakon što je Majk Batist došao i postao deo stručnog štaba, sada je to učinio i Dimitris Dijamantidis, jedan od najvećih igrača u istoriji Panatinaikosa.

-Presrećan sam što se vraćam u Panatinaikos, jer imam osećaj da sam se vratio kući. Veoma mi znači što ću ponovo sarađivati sa trenerom Obradovićem i ljudima koje izuzetno cenim. To mi je u velikoj meri olakšalo odluku - rekao je Dijamantidis po povratku u klub.

Na pitanje koju će tačno funkciju obavljati, čuveni Grk je istakao da mu titula nije važna.

-Naziv funkcije nije bitan, to ćemo usput definisati. Najvažnije je da svi radimo za klub koji volimo i ostvarimo ciljeve koje smo postavili - poručio je Dijamantidis.

Dijamantidis je dres Panatinaikosa nosio od 2004. do 2016. godine i bio jedan od ključnih igrača najtrofejnije generacije kluba. Sa Obradovićem je osvojio tri titule prvaka Evrope (2007, 2009. i 2011), proglašen je za MVP-ja Evrolige 2011. godine, dva puta je bio MVP Fajnal-fora, dok je čak šest puta poneo priznanje za najboljeg defanzivca Evrolige, što je i dalje rekord takmičenja.