Fudbaleri Argentine napravili su neverovatan preokret u Atlanti i pobedili Egipat sa 3:2. Iako su "faraoni" vodili sa 2:0, Mesi je pokazao zašto je velikan ove igre i poveo je Argentince do epskog preokreta i plasmana u četvrtfinale Mundijala!

Bez ikakvog respekta prema protivniku, koji je važio za velikog favorita na meču, ušli su u meč Egipćani. Potpuno ravnopravno i bez ikakvog pritiska. Nisu marili za to što igraju sa svetskim

prvakom i braniocem titule.

Videlo se to već u 15. minutu. Atija je uputio centaršut, a najviši na skoku je bio Ibrahim, koji je pogodio za prednost afričkog tima! Već tu je bilo jasno da Mesiju i gaučosima neće biti nimalo

lako.

Ipak, neviđenu priliku su imali za povratak Argentinci, četiri minuta kasnije. Hajsem Hasan je faulirao Taljafika, ovaj pao na zemlju i dosuđen je penal! Loptu je uzeo Mesi, a onda - šok!

Nestvarni golman Egipta, Mostafa Šubir je odbranio jedanaesterac čuvenom Leu, koji je ponovo promašio sa bele tačke na Mundijalu.

To kao da je dalo dodatni motiv Egiptu, koji je nastavio da igra agresivno i na poluvreme su otišli zasluženo sa prednošću.

U drugom poluvremenu viđena je nova senzacija u režiji "faraona". Najpre se igrao 59. minut kada je Mostafa Ziko pogodio, ali je reagovao VAR i dosudio faul Marvanu Atiji nad Leandrom

Martinesom...ruku na srce i jeste bio.

Ali, u 67. minutu je pogodio Ziko, zakucao je loptu u mrežu protivnika i duplirao prednost Egipta.

A onda je Argentina pokazala zašto je svetski prvak i fudbalska velesila.

U pet minuta su izjednačili na 2:2!

U 79. minutu je Romero pogodio na asistenciju Mesija, a onda je upravo Mesi, nakon što se lopta odbila do njega posle ubacivanja, majstorski je volejem pogodio i doneo potpuni povratak Argentincima!

Tačku na meč postavio je Enco Fernandes u 93. minutu! Lautaro Martines je centrirao, a na drugoj stativi je upravo bio Enco, smestio je glavom loptu u suprotan deo gola Šubira i odveo "gaučose" u četvrtfinale!

A tamo igraju protiv boljeg iz duela Švajcarska - Kolumbija koji se igra večeras od 22 sata.

Argentina - Egipat (3:2)

Stadion: "Mercedes-Benc" (Atlanta)

Sudija: Fransoa Leteksije

Argentina: Martines - Molina, Romero, Martines, Taljafiko - De Pol, Makalister, Paredes, E. Fernandes - Alvares, Mesi



Egipat: Šubir - Hani, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ašur, Atija, Lašin, Hasan - Salah, Ziko

Drugo poluvreme:

Argentina je u 1/4 finalu!

92. minut - Goool! Potpuni preokret Argentinaca! Lautaro je ubacio loptu sa boka, a Enco Fernandez lako glavom trese mrežu za veliki preokret! Kakva ludnica! Kakva utakmica! - 3:2

90. minut - Sedam minuta u nadoknadi vremena!

84. minut - Potpuni povratak! Argentinci se vraćaju u meč poptuno! - 2:2

79. minut - Goool! Vraćaju se "gaučosi"! Romero je strelac na asistenciju Lea Mesija! - 1:2

70. minut - Vreme je za pauzu! Argentinci su pred eliminacijom...

67. minut - Goool! E sada je stvarno gol! Egipat je duplirao prednost! Argentinci na kolenima! Mostafa Ziko zakucava loptu u mrežu rivala! - 0:2

59. minut - Goool! Neverovatno, ali Egipćani vode - Mostafa Ziko! Ipak ne...VAR se oglasio i ustanovio da je igrač Egipta, Marvan Atija faulirao Leandra Martinesa, opravdano, ruku na srce - 0:1

53. minut - Leandro Paredes je šutirao sa velike udaljenosti, ali je lopta završila daleko preko gola Egipta

50. minut - U toku je drugo poluvreme, kreću gaučosi na sve ili ništa

48. minut - Probao je De Pol, ali, brani sjajni Šubir

Prvo poluvreme:

POLUVREME! Egipćani šokirali Argentince, vode na poluvremenu!

45. minut - Pet minuta u nadoknadi!

40. minut - Opasno su pritisli Argentinci sada, ali Šubir sve brani, ne mogu nikako da ga "probiju" gaučosi

39. minut - Au, kakva prilika sada za Argentince! Bio je Hulijan Alvarez u prilici, šutirao je iz trka, posle lopte sa boka Taljafika, ali ponovo fenomenalna reakcija Šobeir

31. minut - Pogodili su sada Argentinci stativu posle centaršuta, ali ostaje rezultat i dalje na strani Egipćana

23. minut - Veliki problemi za Argentince, primili su gol, a onda Mesi nije iskoristio penal! Pauza za odmor!

20.minut - Brani Šubir! Mesi nije iskoristio penal!

19. minut - Penal za Argentinu! Taljafiko je na zemlji! A faulirao ga je Hajsem Hasan! Mesi šutira!

15. minut - Goool! Ibrahim je strelac! Faraoni vode u Atlanti! Atija je uputio centaršut, a najviši je bio Ibrahim i pogodio je! - 0:1

9. minut - Pritiskaju Argentinci. Romero je bio u ofsajdu, ali je pomoćni sudija naknadno podigao zastavicu, tek pošto je De Pol promašio gotovo prazan gol sa manje od pet metara.

6. minut - Ušli su hrabro u meč Egipćani...ali, za sada opipavaju puls i jedni i drugi

1.minut - Počela je utakmica!

17.56 - U toku je intoniranje himni!

17.15 - Egipćani su grupnu fazu okončali kao drugoplasirani tim grupe C sa pet bodova, koliko je imala i prva Belgija, dok su iza ostali Iran i Novi Zeland. Potom su Egipćani posle drame i penala eliminisali Australiju u 16/finala

17.10 - Argentinci su grupnu fazu okončali kao prvi u grupi J, sa maksimalnih 9 bodova, ispred Austrije, Alžira i Jordana. Potom su u šesanestini finala posle drame i produžetaka eliminisali Zelenortska Ostrva sa 3:2

16.50 - Na drugoj strani, Skaloni je napravio tri promene u odnosu na meč sa Zelenortskim Ostrvima u 1/16 finala...Fakunda Medine nema zbog povrede, a na klupi su ostali Lautaro Martinez i Tijago Almada

16.45 - Selektor Egipta doneo odluku i odlučio da krene bez napadača Mančester Sitija, Omara Marmuša

16.36 - Udarac za Belgiju pred nastavak takmičenja. Naime, "crveni đavoli" u nastavku turnira neće moći da računaju na Amadua Onanu

16.30 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču osmine finala između Argentine i Egipta. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz