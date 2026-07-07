Ovoga puta će ekipu napustiti i Džoel Bolomboj, koji će karijeru nastaviti u Asvelu iz Vilerbana, što je potvrdio i najpouzdaniji košarkaški novinar Donatas Urbonas.

Džoel Bolomboj je bio pravo otkrovenje Crvene zvezde, igrač koji je bio dobar u napadu, bio još bolji u odbrani, ali... Njega su povrede omele da ostane i još duže u Crvenoj zvezdi, pošto je klub očigledno odlučio da mu dopusti transfer.

Ruku na srce, Bolomboj se nije baš naigrao u protekloj sezoni. Mučile su ga povrede, a sada će

nastaviti karijeru u Francuskoj.

Asvel je očigledno želeo da napravi moćan tim za narednu sezonu, a posle dovođenja Silvana Fransiska,

Nika Vajlera Beba, Armonija Bruksa, Bota Gaka i Ivsa Ponsa, na redu je i centar koji je nastupao

za Olimpijakos, CSKA iz Moskve i Crvenu zvezdu.

Prošle sezone je odigrao 15 mečeva u Evroligi za Zvezdu, a imao je prosek od 5,5 poena, 4,5 skokova i 0,3 asistencije.