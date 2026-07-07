Napadač reprezentacije Egipta, Mostafa Ziko, oštro je kritikovao arbitražu nakon eliminacije njegovog tima od selekcije Argentine rezultatom 3:2.

Iako su "Faraoni" na stadionu u Atlanti imali sve u svojim rukama i vođstvo od 2:0 sve do 80. minuta, aktuelni svetski prvaci su u samom finišu postigli tri pogotka i zakazali plasman u četvrtfinale. Ziko smatra da Egipat nije poražen samo na terenu.

- Nije fer, nije fer! Sudija je direktan krivac za naš poraz - besno je izjavio Ziko za jednu televizijsku emisiju odmah nakon meča.

Fudbaler Egipta bio je vidno skrhan načinom na koji je njegova ekipa ispustila prednost, ali je pored optužbi našao snage da prognozira i novog (starog) šampiona.

- Sudijske odluke su konstantno bile protiv nas. Ipak, želim da čestitam Argentini, jer sam uveren da će oni ponovo osvojiti Svetsko prvenstvo. Mi se izvinjavamo egipatskom narodu, imali smo veliku želju da ih usrećimo, ali nismo uspeli - poručio je Ziko.

Put Egipta do ove tragične završnice bio je impresivan. Nakon što su grupnu fazu završili kao drugi u Grupi G (remi sa Belgijom 1:1, pobeda nad Novim Zelandom 3:1 i remi sa Iranom 1:1), u prvoj rundi nokaut faze su eliminisali Australiju posle boljeg izvođenja penala.