Bivši as nije bio zadovoljan kako je njegov tim igrao na Svetskom prvenstvu.

- Svi su govorili da je ovo najbolja generacija u istoriji Portugala. U kom smislu je najbolja? Šta su osvojili? Idemo kući pognutih glava. Imamo sjajne igrače u veznom redu, mnogo talenta, ali na ovom Svetskom prvenstvu bili su veoma, veoma mlaki. Isto je važilo i za napad, a odbrana je delovala izgubljeno. Bolje da prestanem, inače ću reći stvari zbog kojih ću kasnije zažaliti - rekao je Kvarežma.

Nije se tu zaustavio, već je u dahu nastavio.

- Ništa nije funkcionisalo, od početka do kraja. Sve je krenulo po zlu. Poklonili smo pobedu Španiji, oni su radili šta su hteli. Hodali smo po terenu, bili smo spori, bez ikakve volje - zaključio je Kvarežma.