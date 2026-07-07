Ćavi Albert imenovan je danas za novog trenera košarkaša Valensije, saopštio je španski klub.

Albert (38) je sa Valensijom potpisao dvogodišnji ugovor. On je poslednje tri sezone bio pomoćni trener španskog kluba. Na mestu prvog trenera Valensije zamenio je Pedra Martineza, koji je preuzeo Real Madrid.

Albert je bio glavni trener Valensije na 11 utakmica u završnici sezone 2023/2024.

Košarkaši Valensije su prošle sezone osvojili titulu u španskom prvenstvu, a igrali su i na F4 Evrolige gde su u polufinalu poraženi od Reala (90:105).