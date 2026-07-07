Ergin Ataman udario je na Srbiju... Selektor Turske kao da je pogubio konce.

-Danas Srbi misle da su na vrhu svetske košarke, ali nisu. Pobedili smo Jokićevu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu i izbacili najvećeg favorita turnira. Zatim smo dva puta pobedili Srbiju u grupi, a sa svih šest pobeda završili smo ispred Srbije na tabeli - rekao je Ataman na konferenciji za medije u Istanbulu posle rutinske pobede Turske nad Švajcarskom.

Nastavio je u istom ritmu.

-To je ogroman uspeh za tursku košarku. Neka Srbi i dalje misle da su na vrhu, ali mi smo ti koji smo na vrhu.

Pre dva dana on je prisustvovao polufinalu Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u kojem je Srbije izbacila Tursku. U finišu meča ustajao je sa klupe, prilazio sudijama, dobacivao, gestikulirao, a večeras potvrdio da mu je Srbija manje-više uvek u glavi.