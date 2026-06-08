Trener Panatinaikosa Ergin Ataman ponovo je u svom stilu najavio naredni duel sa Olimpijakos, istakavši da veruje u titulu ukoliko njegova ekipa bude imala ravnopravan tretman.

anatinaikos i Olimpijakos trenutno su izjednačeni na 1:1 u finalnoj seriji grčkog prvenstva, a oba tima do pobede su stigla na domaćem terenu.

Pred treći meč, koji će biti odigran u Dvorani mira i prijateljstva, Ataman je još jednom skrenuo pažnju na suđenje.

-Poštujemo sastav Olimpijakosa, koji je šampion Evrolige, ali mi smo u boljoj poziciji. Ako nam bude dozvoljeno da igramo u skladu sa pravilima košarke, osvojićemo titulu. Jedino što očekujemo jeste ravnopravno i pravedno suđenje - rekao je turski stručnjak za agenciju AA.

Ovakve izjave dodatno podižu tenziju pred nastavak serije, koja je i prethodnih godina donosila mnogo uzbuđenja i kontroverzi kako na terenu, tako i van njega.