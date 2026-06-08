Kako prenose turski mediji, uprava minhenskog velikana okončala je potragu za novim šefom stručnog štaba i odlučila da poverenje ukaže nekadašnjem treneru Bamberga.

Gavel je već duže vreme jedan od glavnih kandidata za naslednika Svetislava Pešića, koji je ranije najavio odlazak po završetku sezone.

Tokom prethodnih meseci u konkurenciji za klupu Bajerna nalazio se i selektor Srbije Dušan Alimpijević, ali nakon najava da će ostati u Bešiktašu, čelnici nemačkog šampiona okrenuli su se drugim rešenjima.

Nemački stručnjak slovačkog porekla iza sebe ima zapaženu trenersku karijeru.

Sa Ulmom je osvojio titulu prvaka Nemačke 2023. godine, dok je ove sezone predvodio Bamberg do trofeja u Kupu Nemačke, zbog čega je proglašen i za trenera godine u Bundesligi.

Gavel je tokom igračke karijere nosio dres Bajerna od 2014. do 2018. godine, a upravo je u Minhenu završio profesionalnu karijeru.

Pre nego što i zvanično prepusti kormilo nasledniku, Pešića očekuje završnica nemačkog prvenstva, u kojoj će Bajern pokušati da dođe do nove šampionske titule.