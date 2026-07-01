Interesovanje bavarskog kluba traje već neko vreme, a pregovori su u završnoj fazi i transfer je veoma blizu realizacije.

Vašington je posle rastanka sa Partizanom postao jedan od najtraženijih bekova na evropskom tržištu, pa nije iznenađenje što je privukao pažnju evroligaških klubova. Upravo je Bajern, prema poslednjim informacijama, najbliži njegovom angažovanju.

Dobru sezonu je imao Amerikanac iza sebe. U Evroligi je prosečno beležio 14,9 poena, 2,5 asistencije i 1,3 skoka po utakmici, dok je u ABA ligi bio najbolji strelac takmičenja i postavio novi rekord regionalnog šampionata sa čak 48 poena na jednom meču.

Ukoliko ne dođe do neočekivanog obrta, Vašington će od naredne sezone nositi dres Bajerna i predstavljati jedno od najzvučnijih pojačanja minhenskog kluba pred novu evroligašku sezonu.