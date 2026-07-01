Utakmica fudbalera Irske i Izraela u Ligi nacija biće odigrana u oktobru u Bačkoj Topoli pred praznim tribinama, saopšteno je danas.

Fudbalski savez Irske zatražio je da utakmicu kao domaćin igra na neutralnom terenu, a Evropska fudbalska unija (UEFA) je odobrila.

Utakmica će se igrati 4. oktobra u Bačkoj Topoli, na stadionu TSC-a.

Izrael će u prvoj utakmici biti domaćon 27. septembra u Debrecinu.

U Irskoj su mnogi tražili da reprezentacija bojkotuje utakmice protiv Izraela zbog rata na Bliskom istoku, ali je Fudbalski savez naveo da bi to moglo ugroziti šanse reprezentacije da se plasira na Evropsko prvenstvo 2028. godine, čiji će biti kodomaćin sa Velikom Britanijom.

Savez je dodao da je prethodno pozvao UEFU da suspenduje Izrael iz evropskim takmičenja, iz protesta zbog rata u Gazi.