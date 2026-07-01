Kako javljaju američki mediji, Nikola Vučević će se vratiti u Olrando Medžik, a sa njima će sarađivati narednih godinu dana.

Iako su postojale i neke šanse da Nikola zaigra u dresu Crvene zvezde, ipak, do toga neće doći.

Vučević će se vratiti u Orlando gde je postigao dogovor za 3,9 miliona dolara.

On je za tim Floride igrao od 2012. do 2021. godine.

Karijeru je počeo u Budućnosti, a draftovan je od strane Filadelfije. U karijeri je igrao još za Čikago Bulse, a poslednji angažman mu je bio u Boston Seltiksima.

Dva puta je učestvovao na Ol Star meču NBA lige.