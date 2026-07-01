Kubanski centar Hasiel Rivero neće naredne sezone nositi dres KK Crvena zvezda Meridianbet.

KK Crvena zvezda imao je potpisan ugovor na 1+1 sezonu sa Riverom, ali neće iskoristiti opciju produžetka saradnje za takmičarsku sezonu 2026-2027.

- Klub se ovom prilikom zahvaljuje Hasielu na svemu što je učinio noseći crveno- beli dres, i želi mu puno zdravlja, sreće i uspeha u nastavku karijere.

KK Crvena zvezda o svim daljim aktivnostima vezanim za takmičarski sastav u sezoni 2026-2027, oglašavaće se isključivo na zvaničnim nalozima kluba - navodi se u saopštenju Zvezde.