Osaka, 14. teniserka sveta, pobedila je posle 67 minuta.
Ona je napravila tri brejka, a Gasanova nijednom nije uspela da joj oduzme servis.
Osaka će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela Džanis Tjen iz Indonezije i Darije Kasatkine, koja igra za Australiju.
U trećem kolu je i Letonka Jelena Ostapenko, pobedom protiv Antonije Ružić iz Hrvatske 6:2, 6:0, posle 66 minuta.
Ostapenko će igrati protiv bolje iz duela Beloruskinje Viktorije Azarenke i Amerikanke Mekartni Kesler.
Teniserka sa Tajlanda Manančaja Savangkajev plasirala se u treće kolo pobedom protiv Amerikanke Ališe Parks 7:5, 6:0.
Njena protivnica biće pobednica duela Čehinje Karoline Muhove i Kineskinje Šuaj Džen.
Tenis
Osaka i Ostapenko u trećem kolu Vimbldona
Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u treće kolo Vimbldona u Londonu, pošto je pobedila 225. teniserku sveta Ruskinju Anastasiju Gasanovu posle dva seta, 6:3, 6:2.
Osaka, 14. teniserka sveta, pobedila je posle 67 minuta.
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