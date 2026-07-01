Osaka, 14. teniserka sveta, pobedila je posle 67 minuta.



Ona je napravila tri brejka, a Gasanova nijednom nije uspela da joj oduzme servis.



Osaka će u trećem kolu igrati protiv pobednice duela Džanis Tjen iz Indonezije i Darije Kasatkine, koja igra za Australiju.



U trećem kolu je i Letonka Jelena Ostapenko, pobedom protiv Antonije Ružić iz Hrvatske 6:2, 6:0, posle 66 minuta.



Ostapenko će igrati protiv bolje iz duela Beloruskinje Viktorije Azarenke i Amerikanke Mekartni Kesler.



Teniserka sa Tajlanda Manančaja Savangkajev plasirala se u treće kolo pobedom protiv Amerikanke Ališe Parks 7:5, 6:0.



Njena protivnica biće pobednica duela Čehinje Karoline Muhove i Kineskinje Šuaj Džen.