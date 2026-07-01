Vilijams se u utorak posle četiri godine pauze vratila na Vimbldon i izgubila je u prvom kolu od Australijanke Maje Džoint posle tri seta 3:6, 7:6, 3:6.



Osvajačica 23 grend slem titule bi u petak zajedno sa starijom sestrom trebalo da nastupi u konkurenciji dublova na Vimbldonu, ali joj je koleno oteklo i neizvesno je da li će moći da igra.

Serena Vilijams nije davala izjave posle meča protiv Džoint, a organizatori su naveli da "nije u mogućnosti da obavi svoje dužnosti".

- Serena je povredila desno koleno krajem prvog seta i zbog toga su je medicinski timovi Vimbldona i WTA oslobodili medijskih obaveza. Napustila je kompleks Vimbldona bez pomoći i radi sve što može kako bi bila spremna za meč u dublu krajem nedelje - rekla je njen agent Džil Smoler, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Serena i Venus Vilijams su osvojile šest trofeja u ženskom dublu na Vimbldonu.