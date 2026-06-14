Jedna od glavnih tema u košarkaškim krugovima je i potencijalni dolazak Nikole Vučevića u Crvenu zvezdu.

Poznati su sada i finansijski detalji kada je reč o ovom potencijalnom transferu.

Iako je reprezentativac Crne Gore nedavno potvrdio da postoji interesovanje Zvezde, naglasio je da mu je prioritet da ostane i sledeće sezone u NBA ligi.

Vučević je trenutno slobodan igrač nakon isteka saradnje sa Bostonom i tek treba da donese odluku o nastavku karijere.

Kako navodi portal "MaxBet sport", crveno-beli su nekadašnjim Ol-star igraču ponudili dvogodišnji ugovor vredan čak sedam miliona evra.

Ova cifra dovoljno govori kolika je Zvezdina želja da dovede Vučevića u svoje redove.

Iako je reč o ozbiljnoj sumi novca kada je evropsko tržište u pitanju, sigurno je da će tržište u SAD-u imati ključnu ulogu u njegovoj odluci.

Tokom bogate petnaestogodišnje NBA karijere, Vučević je ostavio dubok trag nastupajući za nekoliko franšiza. U proseku je beležio 17,1 poen, 10,3 skoka i 2,9 asistencija po utakmici, dok je dva puta bio učesnik Ol-star meča.

U sezoni za nama nosio je dresove Čikaga i Bostona, a prosečno je ostvarivao 15,1 poen, 8,4 skoka i 3,3 asistencije po susretu.