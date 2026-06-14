Neki od najboljih igrača u muškoj i ženskoj konkurenciji su zapretili bojkotom Rolan Garosa, ali kako je takmičenje odmicalo, sve se svelo na ograničenja konferencija za medije i apele da se nagradni fondovi uvećaju.

Pošto se time ništa nije postiglo, teniseri spremaju nove radikalne mere.

Kako prenosi "Tajms", Janik Siner je glavni zagovornik bojkota i očekuje se da zajedno sa još nekoliko teniskih zvezda propusti turnir mešovitih dublova na US openu. Igrači time žele da stave do znanja organizatorima da su promene neophodne.

Vimbldon je ovakav scenario sprečio jer je najavljeno povećanje nagradnog fonda za 20%, a videćemo da li će Amerikanci ispratiti ovaj trend ili će se suočiti sa velikim komplikacijama.