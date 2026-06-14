Neki od najboljih igrača u muškoj i ženskoj konkurenciji su zapretili bojkotom Rolan Garosa, ali kako je takmičenje odmicalo, sve se svelo na ograničenja konferencija za medije i apele da se nagradni fondovi uvećaju.
Pošto se time ništa nije postiglo, teniseri spremaju nove radikalne mere.
Kako prenosi "Tajms", Janik Siner je glavni zagovornik bojkota i očekuje se da zajedno sa još nekoliko teniskih zvezda propusti turnir mešovitih dublova na US openu. Igrači time žele da stave do znanja organizatorima da su promene neophodne.
Vimbldon je ovakav scenario sprečio jer je najavljeno povećanje nagradnog fonda za 20%, a videćemo da li će Amerikanci ispratiti ovaj trend ili će se suočiti sa velikim komplikacijama.
Od prošle sezone, mešoviti dubl se igra nedelju dana ranije pre singlova, što je trebalo da doprinese popularnosti tenisa u parovima. Odziv zvučnih imena je bio veliki, ali ove godine je taj turnir u opasnosti. Gledali smo u Njujorku parove poput Đoković-Danilović, Alkaraz-Radukanu, Drejper-Pegula, a sada bi ljubitelji tenisa mogli da budu uskraćeni za spektakl.
Amerikanci se nadaju da će se najveće teniske zvezde ponovo prijaviti za ovogodišnje izdanje, ali je sve to pod znakom pitanja zbog velikog nezadovoljstva igrača.
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