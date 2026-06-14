- Veoma sam srećan zbog produžetka ugovora. Privilegija je što ću u budućnosti i dalje biti deo ove velike porodice. Nastavićemo da ispisujemo stranice ove prelepe priče. Kao što sam rekao, veoma sam srećan i zahvalan Bogu na ovoj prilici. Moja porodica i ja smo veoma zadovoljni zbog produžetka ugovora - izjavio je Mateus, preneo je zvanični sajt kluba.

Golman Crvene zvezde se potom osvrnuo na prethodnu sezonu.

- Bila je to sjajna sezona. Na kraju se sve svodi na pobede. Igramo da bismo trijumfovali. Naravno, želeli smo da igramo u Ligi šampiona, ali nažalost nismo uspeli. Pored toga, bila je to izuzetno dobra takmičarska godina. Srećan sam što sam mogao da pomognem saigračima i klubu tokom ove uspešne godine. Najviše pamtim finale Kupa. Bila je to veoma emotivna utakmica. Gubili smo, a zatim smo uspeli da izjednačimo i na kraju smo osvojili trofej posle izvođenja penala. Ta utakmica će mi ostati u posebnom sećanju i izdvojio bih je kao najposebniji trenutak sezone - istakao je golman Crvene zvezde.

Mateus je zatim govorio i o navijačima Crvene zvezde.

- Kao što uvek kažem, od prvog dana kada sam došao ovde osećao sam se kao kod kuće. Svi su me odlično prihvatili. Navijači, uprava, stručni štab, svi ljudi koji rade u klubu, kao i igrači. To je bio veoma važan faktor u mojoj odluci da produžim ugovor. Kao što sam rekao, nadam se da ćemo zajedno nastaviti da pišemo ovu priču sa navijačima i celom porodicom Crvene zvezde. Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, koja će biti uspešna - naveo je Mateus.

Brazilski golman je kao glavni cilj za naredni period istakao plasman u LŠ.

- Nadam se da ćemo ove sezone uspeti da izborimo plasman u LŠ. To je naš glavni cilj. Verujem da ćemo svi zajedno naporno raditi tokom priprema kako bismo bili spremni za kvalifikacione utakmice. Želim mnogo sreće klubu, našim divnim i strastvenim navijačima, koji to zaista zaslužuju - rekao je golman šampiona Srbije.

Mateus je na kraju poslao poruku navijačima Zvezde.

- Oni su naš dvanaesti igrač. Nadam se da će nastaviti da nas podržavaju, kako na Marakani, tako i na gostovanjima, kao što su to uvek činili. Veoma su nam važni. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti velike pobede i ciljeve ove sezone - zaključio je golman Crvene zvezde.

Mateus je rođen 29. marta 1992. godine u brazilskom gradu Belo Horizonte, a u Crvenu zvezdu je stigao prošlog leta. On je za "crveno-bele" prošle sezone odigrao 51 takmičarski meč i zabeležio 20 utakmica bez primljenog gola. Sa ukupno 4.595 minuta provedenih na terenu, iskusni čuvar mreže je bio igrač sa najvećom minutažom u timu Crvene zvezde u prošloj sezoni.