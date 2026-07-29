Nejmar se našao na spisku Brazila za Svetsko prvenstvo i navijači su se nadali da bi sa legendarnim fudbalerom "selesao" mogao da napadne titulu. Ipak, 34-godišnji napadač je bio u drugom planu jer nije bio fizički spreman za najveće napore.

Brazil je ispao u osmini finala od Norveške rezultatom 2:1, što je, ispostaviće se, poslednja Nejmarova utakmica u dresu nacionalnog tima.

Naime, kapiten Santosa je posle pobede nad Universidad Centralom u okviru Kopa Sudamerikane izašao pred medije i objavio da se povlači iz reprezentacije.

- Moje vreme sa reprezentacijom je završeno. Ispisao sam istoriju, bio sam veoma srećan, dao sam svoju krv i svoj život i uvek sam se borio za žuti dres, ali više ne želim to da radim - rekao je Nejmar.

Nakon remija sa Šapekoensem se našao na meti kritika zbog komentarisanja uslova u brazilskom fudbalu, a sada je objasnio da ne vidi razlog da ga bilo ko osuđuje, posebno jer je kapiten Santosa.