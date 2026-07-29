Slovenački arbitar je delio pravdu u meču u kojem je Španija pobedila Argentinu sa 1:0 i po drugi put pokorila planetu.

Vinčić je nakon finala odlučio da završi karijeru, a sada je govorio o brojnim temama.

Dotakao se i statusa seks simbola, koji je stekao u međuvremenu.

- Na takve stvari gledam pozitivno. Ipak, najvažnije je ono što se dešava na terenu. Ako to doprinese boljem ugledu sudija u svetu i Sloveniji, onda mi je drago - rekao je Vinčić, a prenosi slovenački „Šport“.

Upitan je za žustar razgovor koji je tokom finala vodio sa Lionelom Mesijem.

- Taj razgovor će ostati na terenu. Mogu samo da kažem da je Mesi bio izuzetno korektan i sportski se ponašao.

Vinčić kaže da je VAR važan deo fudbalske igre.

- Sa VAR-om je odgovornost sudije znatno manja. Greška može da se ispravi pregledom snimka, jer je pri današnjoj brzini igre nemoguće videti baš sve. Ulog je ogroman i ne mogu da zamislim suđenje bez pomoći video-tehnologije. U najmanje 90 odsto slučajeva, od kada je VAR uveden, pokazao se kao pozitivna stvar.

Dotakao se pripreme za finale:

- Veliki je pritisak kada se cela vaša sudijska karijera svede na jednu utakmicu. Znao sam da će najveći deo posla biti upravljanje samim mečom – kada zaustaviti igru, a kada pustiti prednost. Najveći izazov bilo je kontrolisanje emocija fudbalera. Ovo je finale Svetskog prvenstva, reakcije i mentaliteti igrača su različiti, ali zbog važnosti utakmice morate imati razumevanja za sve to. Najteže je uspeti da tokom svih 90 i više minuta držite sve pod kontrolom.

Otkrio je i kako izgledaju pripreme za ovakav meč.

- Proučavamo karakteristike igrača, analiziramo kako se ponašaju tokom prekida igre, ko najčešće pravi prekršaje. Ipak, ne možete se pripremiti za baš svaku situaciju. Svaka utakmica ima svoj tok i trudite se da u tim okolnostima donesete najbolje moguće odluke. Tokom meča procenjujete da li ćete krenuti sa upozorenjima ili kartonima, ali mnogo toga dolazi iz iskustva koje ste sticali tokom cele karijere. Nekada uspete bolje, nekada lošije.

Na pitanje kako ocenjuje sopstveno suđenje u finalu, Vinčić nije želeo da se upušta u analizu.

- Posle poslednjeg zvižduka nismo bili glavna tema, što govori da smo uglavnom dobro obavili posao. Zato mislim da je strategija suđenja bila ispravna.

Naglasio je da ovaj uspeh ne pripada samo njemu.

- Finale Svetskog prvenstva uspeh je cele slovenačke sudijske organizacije, koja od osamostaljenja gradi sistem prepoznatljiv i u Sloveniji i u svetu.

Za kraj, istakao je i da želi da svoje iskustvo prenese mlađim kolegama.

- Uvek ću biti spreman da svoje znanje i iskustvo podelim sa mlađim sudijama.