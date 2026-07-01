Takozvana "pauza za hidrataciju" koja je uvedena na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi kako bi se igrači osvežili na polovini poluvremena, a zapravo da bi TV emiteri zaradili dodatni novac od reklama, pozvana je u najgorem mogućem momentu.

Glavni sudija Slavko Vinčić kao da je zaboravio da mora da prekine utakmicu na tri minuta u uobičajeno vreme (oko 22. minuta) tako da je vrebao prvi sledeći slobodan trenutak, a ispostavilo se da je to bilo usred kontre za Meksiko. Dok je Meksiko dominirao i išao po drugi gol, Vinčić je svirao nepotreban faul na sredini terena - iako je domaćin trebalo da ima prednost - samo da bi zatim igrače poslao na pauzu od tri minuta.

Malo je reći da su Meksikanci pobesneli zbog toga, upropaštena im je kontra i poslati su na "hlađenje" što im nije trebalo tada jer samo što su postigli gol preko Kinjonesa. Osećali su da mogu odmah i do drugog dok je protivnik na kolenima, da bi Vinčić zbog novog pravila prekršio osnovni postulat fudbalske igre - poštuj loptu.

Reklame napraviše baš veliki problem svima na SP...





