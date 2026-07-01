Selektor "zmajeva" Sergej Barbarez stao je pred novinare.

Na startu konferencije za medije, Barbarez je upitan o izjavi čuvenog američkog golmana Tima Hauarda, koji je potcenio reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

-Nisam razumeo, od koga su izjave? Tim Hauard? Ne znam ko je on, stvarno, ne znam šta bih rekao o onome koga ne znam. Opšte obrazovanje, hvala.

Upitan je zatim i o prednostima, odnosno manama, Amerikanaca.

Ne bih ovde da ulazim u neke velike analize. To je reprezentacija koja zaslužuje veliko poštovanje za njihov put, pripreme, njihovu reprezentaciju – kako igraju, kako koriste euforiju koja se dešava. Stvarno je lepo videti to. Poštovanje svakom. Drago mi je što ćemo odmeriti snage, što ćemo pokušati da se nadmećemo. Pokušaćemo da zadržimo ono što nas je dovelo ovde, što nas vodi – taj mentalitet, pristup, voljni momenat… Nasmejan sam jer me ovi momci čine takvim, jer sam srećan što sam još u Americi.

Sledeće pitanje se odnosilo na zdravstveni bilten.

-Vidite, prošle nedelje sam pričao. Uvek je to normalno kad ste na dugom turniru – uvek ima onih koji su roviti. Moj posao je da odlučim da li želim da rizikujem s njihovim zdravljem, da li je dovoljno vremena da izleče povredu. Tako je bilo sa Amarom, verovali smo u to da idemo dalje i da će nam trebati za dalji tok turnira. Svi su spremni, svih 26, ko god ima malo bolova, neće ih imati sutra. Ovde se sve zaboravlja.