Ponizila je našu Teodoru Kostov posle meča... Opasno je udarila na mladu teniserku i to je izazvalo reakcije.

Ovakva oštra reakcija prvog reketa sveta izazvala je lavinu gneva među ljubiteljima tenisa. Na društvenim mrežama su je dočekale salve uvreda, žestokih kritika i optužbi da nema poštovanja prema mlađim koleginicama koje tek počinju svoj profesionalni put. Mnogi navijači su njen istup okarakterisali kao arogantan i nepotreban pritisak na tinejdžerku koja je tek proslavila 19. rođendan.

Međutim, Sabalenka ne bi bila to što jeste da nije odlučila da odgovori na ove napade — potpuno u svom, prepoznatljivom maniru. Ona je na svom Instagram profilu objavila kratak video-snimak kojim je jasno stavila do znanja šta misli o dežurnim kritičarima sa interneta. Na snimku se vidi kako Beloruskinja, maksimalno samouverena, sa tamnim naočarima na licu i u glamuroznom izgledu, otvara vrata i prolazi ispred kamere pozirajući kao na modnoj pisti.

Da poruka bude potpuno jasna, objavu je ispratio oštar komentar preko ekrana:

-Ono kad nešto mora da se kaže, ali niko ne sme.

Kao dodatni pečat na celu situaciju, najbolja teniserka sveta je u samom opisu video-klipa kratko dodala:

-Neko mora i to da uradi.

Ovim potezom Arina je još jednom potvrdila status „loše devojke” svetskog tenisa koja se ne plaši javnog mnjenja niti ulaska u otvorene sukobe. Dok javnost nastavlja da debatuje o tome da li je preterala u komentarisanju srpske teniserke, Sabalenka nastavlja svoj pohod na Vimbldonu.