Poznat je i stajling u kojem će igrati.

Za nastup četvrtom grend slemu je odabrala narandžasti top i šorts, preko kojih će nositi mrežastu haljinu.

Inspiracija Spajdermenom je očigledna, a crna mreža koja prekriva dvodelni sportski komplet direktna je asocijacija na film, čija je premijera bila u julu 2026.

Očekuje se da će i druge teniserke koje sponzoriše isti brend kao i nju nositi slično dizajnirane komade, odnosno inspirisane istim motivima.



Ona uvek privlači mnogo pažnje i već je jasno da će i ovaj njen modni izbor Arine Sabalenke izazvati brojne reakcije.

Samo nekoliko sati nakon objave snimka, komentari su počeli da se nižu, a bilo je i pohvala i kritika.