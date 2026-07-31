Samim ulaskom u treće kolo, crno-beli su već osigurali prvu zaradu od UEFA ove sezone. Evropska kuća fudbala isplaćuje 175.000 evra za svaku odigranu rundu kvalifikacija, što je prvi prihod koji je klub iz Humske ostvario.

Naredni protivnik je crno-belima kazahstanski Tobol, a od ishoda tog meča zavisi kakvi će dobici biti dalje.

Ukoliko Partizan bude eliminisan, na već zarađeni iznos dobiće dodatnih 175.000 evra, kao i bonus od 550.000 predviđen za ispadanje u ovoj fazi. To znači da je klubu zagarantovan minimalan prihod od 900.000 evra.

Ako uspe da Tobol i plasira se u plej-of, ali tamo bude zaustavljen, zarada će biti veća. Pored novca iz prethodnih rundi, zagarantovana je dobit od 175.000 evra i bonus od 750.000, što ukupno iznosi 1.275.000 evra.

Najveća finansijska injekcija, ključna za klub koji se suočava sa finansijskim poteškoćama, stigla bi plasmanom u ligašku fazu. Uspešno okončane kvalifikacije Partizanu bi donele najmanje 3.170.000 evra, uz mogućnost dodatnih premija.

Svaka pobeda u grupnoj fazi takmičenja donosi 400.000 evra, dok se nerešen ishod nagrađuje sa 133.000 evra. Ukoliko bi srpski klub takmičenje završio na pozicijama od 9. do 24. i prošao u nokaut fazu, inkasirao bi dodatnih 200.000 evra. Uz dobre rezultate, ukupna zarada mogla bi da dostigne između četiri i pet miliona evra.

Crno-beli tima iz Kostanaja dočekuju šestog avgusta, a sedam dana kasnije ide u goste na revanš.