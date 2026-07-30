Fudbaleri Partizana pobedili su i u revanš meču protiv Une Štrasen u Luksemburgu sa 1:0 golom Kostića u 47. minutu, tako da sada mogu da se okrenu mečevima sa Tobolom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Nije izgledala danas igra Partizana preterano blistavo, posebno ne tokom prvog poluvremena utakmice, gde nije bilo nijedne jedine šanse, ali je sve došlo na mesto početkom drugog dela i na kraju se piše pobeda i bodovi za klupski i nacionalni koeficijent.

Trener Partizana, Saša Ilić bio je zadovoljan ostvarenim rezultatom, svestan u razgovoru za TV Arena Sport da je pobeda to što je najvažnije u svemu.

- Da čestitam igračima, bitna pobeda za nas i za samopouzdanje. Uplašeno smo ušli u prvom poluvremenu, drugo je izgledalo bolje. I najbitnija stvar je što smo pobedili i što idemo dalje - rekao je Saša Ilić.