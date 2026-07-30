Ovaj čovek je rođen u Belorusiji, a tokom svoje karijere je napravio ogormne stvari kao igrač, ali i kasnije kao trener. Doprineo je razvoju košarke u Sovjetskom Savezu.

Ivan Edeško je rođen 1945. godine, a tokom karijere se može pohvaliti velikim rezultatima. On je osvojio Evroligu sa CSKA iz Moskve 1971. godine, a osim toga je osvojio i zlatnu medalju sa Sovjestkim Savezom, te i Svetskom prvenstvo dve godine kasnije.

Bio je prava legenda tamošnje zemlje.

Tokom karijere je igrao za Spartak Minsk, CSKA iz Moskve i SKA Kijev, dok je kao trener radio u CSKA iz Moskve i bio je pomoćnik u reprezentaciji Sovjetskog Saveza.

Edeško je tokom karijere osvojio i osam puta USSR Ligu, a dobio je i orden časti Rusije 2006. godine.

Sa reprezentacijom SSR je osvajao i dva puta Eurobasket - 1971. godine u Zapadnoj Nemačkoj, kao i 1979. godine u Italiji, dok ima srebro iz Jugoslavije 1975. kao i bronzu iz Španije 1973. godine. Sa Svetskog prvenstva osim zlata iz Portorika ima i srebro sa Filipina, dok ima i bronzu sa Olimpijskih igara u Montrealu.