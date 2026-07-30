Brazilac Aleks Pereira (39), jedan od najvećih UFC boraca današnjice, stigao je u Beograd, gde će narednih dana biti jedan od najzvučnijih gostiju borilačkog spektakla u Beogradskoj areni. Brazilac je iz prvih redova ispratio Power Slap 22, a njegov dolazak dodatno je podigao atmosferu pred istorijski UFC Fight Night, koji će 1. avgusta prvi put biti održan u Srbiji.

Dok čeka naredni izlazak u oktagon, Brazilac uživa u borilačkoj atmosferi u Beogradu. Njegovo prisustvo na Power Slap događaju privuklo je veliku pažnju publike, a očekuje se da će biti i među zvanicama na istorijskom UFC Fight Night spektaklu u Beogradskoj areni, gde će glavnu borbu večeri predvoditi srpski borac Uroš Medić protiv Amerikanca Danijela Rodrigeza.

Pereira je jedan od najprepoznatljivijih boraca današnjice, što zbog sjajnih mečeva, što zbog karakterističnog ponašanja. Nadimak "Poatan" stekao je još u kik-boksu, gde je bio dvostruki svetski šampion, a potom je isti uspeh preneo i u UFC. Osvojio je titulu prvaka srednje kategorije pobedom nad Izraelom Adesanjom, da bi kasnije postao i šampion poluteške divizije, čime se upisao među retke borce koji su osvojili pojaseve u dve različite kategorije. Poznat je po razornom nokaut udarcu levom rukom, zbog kojeg ga mnogi smatraju jednim od najopasnijih udarača u istoriji UFC-a.

Njegovo ime se poslednjih meseci ponovo vezuje za sam vrh UFC-a. Pereira bi uskoro trebalo da dobije priliku za revanš protiv aktuelnog prvaka poluteške kategorije Magomeda Ankalajeva, čoveka koji mu je oduzeo šampionski pojas, pa ljubitelji MMA s nestrpljenjem čekaju potvrdu jednog od najvećih mečeva godine.

Inače, čuvena UFC novinarka, Nina Drama, dovela je megazvezdu u Beograd, sa njim provela vreme na Kalemengdanu, ali su imali vremena i da posete jednu od čuvenih kafana u Skadarliji.