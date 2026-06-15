Prethodne noći u dvorištu Bele kuće održan je UFC 250 i gledali smo zaista spektakularne borbe. U jednoj od onih koja je izazvala veliku pažnju u najavi - Siril Gan je pobedio Aleksa Pereiru u prisustvu Donalda Trampa, Zlatana Ibrahimovića i mnogih drugih poznatih.

Pereira je inače krenuo dobro, pogodio je Gana u glavu, ali je potom Francuz uspeo da preuzme kontrolu posle prve runde.

Već u drugoj je brutalno nokautirao Aleksa Pereiru, nakon što ga je 13 puta udario u potiljak.

Posle toga je Aleks Pereira delovao "grogi" u oktagonu, primetno je bilo da se ne kreće dobro kao pre toga, a Siril Gan je sa još nekoliko udaraca ozbiljno uzdrmao Brazilca. Sudija je zbog toga prekinuo borbu i proglasio je Gana za pobednika, s tim da će se dugo pričati o načinu na koji je pobedio.

Zbog ovog poraza, Aleks Pereira je na skoru 13-4, dok je Siril Gan sada na 14-2 i privremeni je šampion teške kategorije.