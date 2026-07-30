San koji je godinama sanjao, konačno je postao java... U subotu uveče, Rakić se u "Areni" bori protiv Poljaka Marćina Tibura.

Pre nekoliko godina Aleksandar Rakić je za "Alo" rekao da sanja da se bori pred našim navijačima u Beogradu. Sada je došao taj momenat. Boriće se u "Areni" na UFC događaju koji je na programu u subotu 1.avgusta.

Dug put je prošao Rakić, a posebno se pamti način na koji je odgovorio Hrvatima. Vodila se polemika oko toga zašto na mečeve izlazi sa našom zastavom.

- Rođen sam u Beču, roditelji su mi iz Bosne. Prvih pet mečeva sam odradio pod austrijskom zastavom, a tada sam prešao pod srpsku jer dobijam veliku podršku, ne samo iz Srbije i Bosne nego i iz Hrvatske, s celog Balkana. Želim da zahvalim ljudima na ovolikoj podršci. Kad god dođem na Balkan, Beograd, Zagreb, Sarajevo, ljudi me prepoznaju, šalju mi dobru energiju. Zašto srpska zastava? Jer su moja porodica Srbi iz Bosne - odgovorio je Rakić na pitanje novinara "Indeksa".

Nekoliko dana pred borbu, Rakić u izjavi za navijače nije krio uzbuđenje.

-Šta da kažem? Naježio sam se! Jedva čekam subotu, jedva čekam da vas vidim u što većem broju u punoj areni i da pobedim! Uz Božiju pomoć, slava Bogu - rekao je srpski borac i dodao:

-Uživam u svakoj sekundi ove nedelje. Ne mogu da jedem, ne mogu da pijem, potpuno sam fokusiran na sebe i svog protivnika. Ne moram da se brinem o kilaži. Mislim da je to pravi izbor. Jedva čekam da vam pružim sjajnu borbu.