Srpski MMA borac Aleksandar Rakić trenutno boravi u rodnom Beču, gde ga očekuju vesti o predstojećem nastupu na UFC spektaklu u Beogradu krajem leta. Dok je sedeo u jednoj prodavnici, Rakić je doživeo neobičnu situaciju u kojoj mu isprva nije bilo nimalo prijatno. Naime, poznati japanski influenser Judži, koji nasumično bira sagovornike i priča na njihovim maternjim jezicima, iznenadio je srpskog fajtera. Japanski poliglota je pokucao na prozor i obratio se Rakiću, kojem očigledno nije prijalo uznemiravanje.

- Hej, mislim da mogu da govorim na tvom jeziku - rekao je Japanac.

Srbin se najpre namrštio i nevoljno gestikulirao rukom, a potom izašao iz lokala i, shvativši o kome se radi, razvukao osmeh uzvrativši pitanjem: „Čime se baviš?“.

Judži je odmah shvatio da se radi o srpskom jeziku i oni su u opuštenom razgovoru razmenili nekoliko naših reči, što je naišlo na odobravanje srpskih fanova u komentarima.