Vidno raspoložen tokom subote i nedelje počev od kvalifikacija, preko po tri trke u svakom danu kako nalaže Pravilnik, konkurenciji nije pružao ni mrvicu nade da mogu barem da naslute da će ga pobediti, već je suvereno osvajao pol pozicije i prvi prolazio kroz cilj.

– Zadovoljan sam ostvarenim rezultatima na startu sezone, naročito ako se zna da mi je ovo prva godina u klasi rotaks maks senior. Uživao sam tokom dva dana prilikom svakog izlaska na stazu, bez obzira da li je u pitanju bio nezvanični trening, ili kvalifikacije, odnosno trke. Zahvaljujući odličnoj podršci oca u boksu tokom pripreme kartinga, meni nije bilo teško da na stazi pružim maksimum – prve su reči Uroša Bogdanića posle nedeljne trke.

Pojedincima se nije svidelo što je senior Bogdanić toliko brz pa su izrazili želju (čitaj uložili prigovor na tehničku ispravnost kartinga). Međutim, posle kontrole komisija je ustanovila da je sve po propisima.

– Kada ste na stazi neuhvatljivi za konkurenciju, onda je za očekivati da mogu da pribegnu raznim metodama da vas osujete u borbi za najviši stepenik na pobedničkom podijumu. Karting je „čist“, a ja sam brz i uspeh je tu. Valja naglasiti da čitavu prošlu sezonu nisam vozio u Srbiji, već sam na internacionalnoj sceni u jakoj konkurenciji radio na sebi. Samo sa boljima od sebe možeš napredovati, a rezultat je vidljiv. Jedva čekam naredni takmičarski vikend – poručio je Bogdanić.

Ništa manje uzbudljivo nije bilo i u preostalim divizijama, počev od najmlađih pa do družine u zrelim godinama koja vozi karting iz ljubavi, navike i dobre zabave.

Nezvanični rezultati

Subota

Mikro: 1. R. Sabljić, 2. I. Mrse

Mini: 1. D. Vasić, 2. B. Erčević, 3. N. Đuričković

Juniori: 1. M. Janković, 2. M. Marković, 3. V. Obrenović

Seniori: 1. U. Bogdanić, 2. K. Gabor, 3. N. Nikolić

Klasa V: 1. L. Radenković, 2. I. Nikolić, 3. N. Lužajić

Klasa VI: 1. R. Radukić, 2. V. Savić, 3. A. Dobrota

Klasa VII: 1. S. Kovačević, 2. M. Bokan

Klasa VIII: 1. A. Marković, 2. Ž. Stjepanović, 3. N. Grujić

Nedelja

Mikro: 1. R. Sabljić, 2. I. Mrse

Mini: 1. B. Erčević, 2. N. Đuričković, 3. L. Bašić

Juniori: 1. M. Janković, 2. M. Marković, 3. V. Obrenović

Seniori: 1. U. Bogdanić, 2. K. Gabor, 3. N. Nikolić

Klasa V: 1. L. Radenković, 2. I. Nikolić, 3. N. Lužajić

Klasa VI: 1. N. Tošković, 2. L. Popadić, 3. D. Popadić

Klasa VII: 1. M. Bokan, 2. S. Asanović, 3. S. Kovačević

Klasa VIII: 1. A. Marković, 2. Ž. Stjepanović, 3. N. Grujić