Srpska tekvondiskinja Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju prvog dana Evropskog seniorskog prvenstva u Minhenu.

Olimpijska vicešampionka iz Pariza u kategoriji do 67 kilograma zaustavljena u borbi za finale od reprezentativke Grčke Stilijani Maredaki, koja je nešto kasnije stigla i do zlata.

Žarko Krajišnik zaustavljen je u borbi za medalju, dok je Miloš Golubović nakon odlične borbe i pobede u prvom kolu poražen u drugom kolu od prvog nosioca.

Iva Brajović završila je nastup porazom u prvom kolu.

Srbija nastavlja takmičenje i narednih dana na Evropskom prvenstvu u Minhenu.