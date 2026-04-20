Aleksandra Perišić iznova je pokazala da je među najboljim tekvondistkinjama sveta i da retko koja rivalka može da joj stane na crtu. Srebrna sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. ovog puta je zablistala na Otvorenom prvenstvu Španije, osvojivši jedinu zlatnu medalju za našu zemlju.

U pitanju je, inače, prestižni turnir koji je okupio najbolje takmičare Evrope i sveta.

- Na danas održanom „Spanish open“-u koji je okupio najbolje seniore Evrope i sveta, naša Aleksandra Perišić osvojila je, kao četvrti nosilac, jedinu zlatnu medalju za Srbiju. Nakon povrede i duge pauze, ovo je njena treća medalja zaredom čime je ponovo dokazala svoj kvalitet. Čestitamo Aleksandri i celom našem timu – ponosno su saopštili iz njenog Tekvodno kluba Azija.