Australijskom automobilisti Džoiju Mosonu u utorak je u Švajcarskoj počelo suđenje zbog optužbi da je silovao medicinsku sestru koja je negovala bivšeg šampiona Formule 1 Mihaela Šumahera.

Moson, tridesetogodišnji vozač, optužen je da je medicinsku sestru silovao 2019. godine dok je boravio u Šumahrovoj vili u Glandu, nedaleko od Ženeve, prenosi britanski "Telegraf".

Kako je u utorak posvedočeno na sudu u Nionu, pomenuta medicinska sestra koja je brinula o bivšem prvaku Formule 1 probudila se u jednoj od spavaćih soba u vili, na čaršavima umrljanim krvlju, ali prema tvrdnjama iz postupka, nije mogla da se seti šta se dogodilo.

Medicinska sestra je rekla sudu da je pitala koleginicu šta se zbilo. Rečeno joj je da su je veče ranije odneli u sobu jer je bila u stanju teškog pijanstva. Moson je potom, prema optužnici, ušao u spavaću sobu i dvaput je silovao. On odbacuje sve optužbe.

Govoreći pred sudom, Moson je, prema navodima "Dejli mejla", rekao da je sa ženom imao intimni odnos uz njen pristanak, te da je i sam bio veoma pijan.

-Nisam shvatio koliko sam zapravo bio pijan. Tek sam sledećeg jutra shvatio u kakvom sam stanju bio. Tokom noći sam pretpostavljao da je ona manje pijana nego što mi se činilo narednog jutra - rekao je on.

Nakon što je saznao za njene optužbe, Moson joj je navodno poslao niz tekstualnih poruka, među kojima je bilo i izvinjenje, rečeno je na sudu.

Prema pisanju lista "San", u noći navodnih silovanja Moson je igrao bilijar u Šumaherovoj vili pored Ženevskog jezera, kada mu se pridružila medicinska sestra nakon što je završila smenu.

Posle nekoliko pića počelo je da joj biva loše i morala je da legne na pod, pre nego što su je kolege odnele u njenu spavaću sobu.

Kada je nakon navodnih silovanja pregledana, prema sudskim dokumentima, utvrđene su povrede koje odgovaraju prisilnom sputavanju.