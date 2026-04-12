Miahel Šumaher je krajem 2013. godine doživeo tešku nesreću na skijanju i od tada se bori za život. Legendarni vozač Formule 1 nije dostupan javnosti i o njemu se malo toga zna.

Misteriju oko njegovog zdravstvenog stanja pojačava činjenica da se članovi porodice ne oglašavaju. Niko osim njegove porodice ne znam u kakvom je zdravstvenom stanju Šumaher. Njegova supruga Korina i najbliži krug ljudi čuvaju privatnost kao oči u glavi. Samo nakon retkih izjava Šumaherovih bliskih prijatelja, javnost i njegovi fanovi već godinama dobijaju vesti na kašičicu.

Slavni vozač je godinama bio na porodičnom imanju u Švajcarskoj, dok se prema nekim navodima trenutno nalazi na Majorki, gde je smešten u velelepnoj vili.

Pored članova najuže porodice i 15-tak članova medicinskog tima i obezbeđenja, privilegiju da posete Šumahera imaju samo još tri osobe.

To su Žan Tod, nekadašnji direktor Ferarija, zatim Ros Braun, takođe član Skuderije koja je dominirala početkom dvehiljaditih, a treći je Gerhard Berger, nekadašnji vozač Formule 1.

Tod, koji je sa Šumaherom, osvojio u Ferariju pet titula šampiona, u jednom podkastu je ispričao kako je javnost u zabludi kada je u pitanju slavni Nemac.

On je u "Full Performance" otkrio nepoznate detalje njihovog odnosa i opisao Mihaela mnogo drugačije od slike koju ljudi uglavnom imaju o njemu.

- Ljudi potpuno greše oko njega. On je sramežljiv i velikodušan. Svoju sramežljivost sakriva tako što deluje arogantno. To ne radite da bi vam pomoglo, to je jednostavno vaš karakter. Mi smo se međusobno štitili. Tako se profesionalni odnos pretvorio u pravo prijateljstvo.

Francuz je svoj stav potkrepio jednom anegdotom.