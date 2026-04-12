Trener Bajerna i nekadašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, govorio je o stanju u Partizanu i Crvenoj zvezdi.

Iskusni stručnjak smatra da su crno-beli napravili sjajan posao jer su produžili ugovor sa Karlikom Džonsom.

- Karlik je najbolji plej Evrope! Dobro je što je potpisao. Kada je Đoan došao u Partizan odmah sam mu čestitao. On je pravi trener i ima karakter! Gde god da je radio pravio je rezultate, a iz Barselone je nezasluženo otišao - rekao je Pešić u emisiji "Sportuna" na TV "UNA".

Dotakao se popularni Kari i igre Crvene zvezde. Na njega su poseban utisak ostavila sjajna izdanja Kodija Milera-Mekintajera.

- Ja da se pitam, Mekintajera ne bih vadio iz igre. Igrao bi 40 minuta! On je u oba pravca odličan i odbrana jednog tima počinje od pritiska plejmejkera, a tu je on najbolji. Što se Jaga tiče, šteta što je otišao, jer on uživa u košarci. Ipak, on je drugačiji plej od Kodija i nedostajaće. Karter je prva liga, samo da bude zdrav - zaključio je Svetislav Pešić.