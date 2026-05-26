Dvojica mladih i perspektivnih srpskih trenera, Marko Barać i Dušan Alimpijević, zablistali su na startu plej-ofa u Turskoj.

Barać je sa Bahčešehirom ostvario pobedu nad Trabzonsporom, rezultatom 91:65.

Alimpijević je sa Bešiktašom pobedio Galatasaraj sa 108:83.

Marko Barać je prvi izašao na teren proti vTrabonzspora, koji nije imao praktično nikakve šanse. Dominirala je četa mladog srpskog trenera, koja je zgromila rivala u trećoj deonici, gde su im dopustili da postignu tek devet poena.

Zbog toga je razlika samo rasla, a Bahčešehir je igrao sjajno i poveo je u seriji sa 1:0. Najbolji na ovom meču bio je Hanter Hejl sa 22 poena, Trevion Vilijams je imao 12 poena i 12 skokova, dok je Akpinar postigao 11 poena. Kod Trabzona je najbolji bio Hem sa 16 poena, Rid je postigao 15.

Ništa drugačije nije bilo ni kod Bešiktaša, koji je bio ubedljiv, a od početka utakmice su vodili glavnu reč. Imali su i oduška u poslednjih 10 minuta, kada je Galatasaraj uspeo da dobije ovaj deo 21:20, ali je opet ostao na 25 poena zaostatka.

Kod Bešiktaša je najbolji bio Lemar sa 19 poena, Metjuz je dodao 17, Morgan 16, Dotson 12, Arslan i Braun po 11. U Galatasaraju je najbolji bio MekKalum sa 23 poena, Jasar je dodao 22, Vajt 17, a Palmer 11.