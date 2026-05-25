"Intenzivno smo radili sav ovaj period da bi bili u mogućnosti da nam se Jokić priključi u oba prozora. Nesporna je njegova želja da igra za reprezentaciju Srbije. Taj njegov voljni momenat od početka je vrlo jasan", rekao je Alimpijević za RTS.

Što se tiče ostalih košarkaša, Alimpijević je naglasio da mnogo zavisi od toga kada će se završiti nacionalne lige u kojima nastupaju srpski igrači.

Dosta njih je u plej-ofovima domaćih liga i zavisi od toga kada će biti kraj tih liga. Možda od nekih igrača možemo da očekujemo da iz domaćih prvenstava dolaze pravo na okupljanja reprezentacije, što je nešto što smo hteli da izbegnemo i sa turskom ligom. Da bismo stavili u prvi plan zdravlje i svežinu igrača, kako bi bili na raspolaganju svojim reprezentacijama, trudili smo se da pomerimo i početak i plej-of. Nažalost, i turska liga zaostaje u odnosu na neke druge po tom pitanju. Sreća ili nesreća pa ovde nemamo srpske predstavnike, osim nas iz stručnog štaba", dodao je Alimpijević.

On je napomenuo i da selektori u kvalifikacijama nailaze na stvari sa kojima u karijeri nikada nisu mogli da se susretnu i na koje niko ne može da ih pripremi.

"Naravno da je svakome na toj poziciji olakšan posao ukoliko ima maksimalan sastav. Više puta smo to govorili. Mi smo nažalost protiv Turske, koja je u ovom trenutku možda najmoćniji sastav u Evropi u smislu odaziva igrača, bili u situaciji da imamo samo jednog predstavnika sa poslednjeg EP, dok su oni imali devet", podsetio je Alimpijević.

Košarkaše Srbije po završetku prvog dela kvalifikacija u avgustu očekuju mečevi prva dva kola druge faze kvalifikacija za SP 2027.