

Mnogi se pitaju šta još motiviše Novaka Đokovića da i dalje igra na vrhunskom nivou, a srpski teniser pred početak Roland Garosa jasno je objasnio zbog čega i dalje traje u samom vrhu svetskog tenisa.

Glavni cilj mu je osvajanje rekordnog 25. grend slem trofeja, a upravo zbog toga je, kako kaže, i stigao u Pariz.

– Osvajanje 25. gren slema na Rolan Garosu značilo bi mi sve. To i jeste razlog zašto sam ovde i zašto se takmičim. To je cilj. Zato ću u svakom meču pokušati da pružim maksimum kako bi podigao igru tokom turnira, rekao je srspki teniser.

Đoković je istakao da iza sebe nema mnogo odigranih mečeva na šljaci ove godine, ali veruje da na najvećim turnirima ume da pronađe najbolju formu kada je najpotrebnije.

– Nisam igrao mnogo partija ove sezone, pogotovo na šljaci. Svestan sam toga, ali sam svestan da sam ja drugačiji igrač kada dođem na gren slem, iskren je Novak.

Kao drugi važan razlog zbog kog još igra tenis Novak je naveo ogromnu ljubav prema sportu kojem je posvetio karijeru.



– Ljubav prema tenisu je moj motor i svakodnevni motiv. Zbog toga i dalje treniram, zbog toga ustajem svako jutro i podvrgavam se višečasovnim naporima na terenu i van njega. Izabrao sam da to radim i očigledno je da nemam nikakav pritisak da i dalje igram. Jedini razlog je ljubav prema tenisu, rekao je Đoković.

Srpski as priznao je i da godine donose određene fizičke probleme, ali da uprkos tome uspeva da pronađe motiv za nastavak karijere.

– Imam sada više problema sa mojim telom, jer više nisam mlad. Uvek nešto iskoči, zaključio je Đoković.